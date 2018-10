Se stiu SEMIFINALELE de la Turneul Campioanelor! Surprize URIASE la Singapore

Vezi aici semifinalele de la Turneul Campioanelor.

Sloane Stephens, fosta campioana de la US Open, este a patra semifinalista la Turneul Campioanelor!

Americanca in varsta de 25 de ani s-a impus in minimul de seturi in fata campioanei de anul acesta de la Wimbledon, Angelique Kerber, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 42 de minute de joc. Aceasta a fost a cincea victorie consecutive a americancei in fata sportivei din Germania.

De asemenea, acest rezultat este unul benefic si pentru Simona Halep, care pastraza un avans mai mare in fata ocupantei locului secund, Angelique Kerber.

Clasament Grupa Rosie:

1. Sloane Stephens (6-2) 3

2. Kiki Bertens (4-3) 2

3. Angelique Kerber (3-5) 1

4. Naomi Osaka (2-6) 0

Clasament final Grupa Alba:

1. Elina Svitolina (6-2) 3

2. Karolina Pliskova (5-2) 2

3. Caroline Wozniacki (3-5) 1

4. Petra Kvitova (1-6) 0

Semifinalele de la Singapore sunt, asadar, stabilite, si se vor disputa sambata, pe 27 octombrie:

Kiki Bertens - Elina Svitolina (H2H 1-1) – ora 11, ora Romaniei

Sloane Stephens - Karolina Pliskova (H2H 3-1) – ora 14:30, ora Romaniei