VIDEO | MOMENTE SOCANTE la conferinta de presa! Elinei Svitolina i s-a facut brusc rau

Elina Svitolina a obtinut prima victorie de la editia din acest an a Turneului Campioanelor.

Ucraineanca a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 29 de minute. Aceasta a fost de abia a doua victorie a Elinei in fata Petrei, cehoaica invingand in celelalte sapte partide disputate de cele doua. Ultima victorie a ucrainiencei in fata cehoaicei dateaza din luna august a anului 2014, la prima intalnire a lor in circuitul feminin de tenis.

Desi a castigat si a luat o buna posibilitate de a trece de grupe, Elinei Svitolina i s-a facut rau la conferinta de presa de la Singapore, avand nevoie de cateva momente bune de pauza, ucraineanca intrerupand brusc discutia cu jurnalistii prezenti la conferinta de presa.

Cativa fani ai sportivei din Ucraina ar fi catalogat momentul drept un atac de panica, altii au pus totul pe seama schimbarilor bruste aparute in viata Elinei in ultimul an, si anume scaderea uriasa in greutate. In urma cu doar doua luni, Svitolina spunea ca s-a schimbat strict pentru a face performanta in tenis. “Cred ca schimbarea este vizibila. Incercam sa imbunatatim, sa fiu din ce in ce mai buna, mai ales in turneele de Grand Slam, acesta este principalul meu obiectiv. Stiu ca arat diferit, stiu ca e o schimbare imensa, insa una pozitiva, care m-a ajutat mult”, a spus Svitolina la Cincinnati.