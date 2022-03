Victoria anului! Irina Begu a eliminat principala favorită la Miami în minim de seturi: Sabalenka a luat doar 8 game-uri

Irina Begu (31 de ani, 70 WTA) a reușit victoria anului, în runda secundă competițională a întrecerii Miami Open, ediția 2022. Sportiva născută la București a dispus de bielorusa Aryna Sabalenka (23 de ani, 5 WTA), scor 6-4, 6-4, în 98 de minute de joc.

Fostă ocupantă a locului 2 în ierarhia mondială, Aryna Sabalenka nu a reușit nici măcar un break pe serviciul Irinei Begu, care a depus eforturi remarcabile în deplasarea pe teren, dar și în a-și menține concentrarea constantă de-a lungul celor aproape o sută de minute ale confruntării.

What a match! Sometimes it's more about what you don't do that helps you win a match. Irina ran all over the court and let Sabalenka hit the ball out all match long. A huge win as Irina takes out the #1 seed in Miami. Irina Begu defeated Aryna Sabalenka 6-4, 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/h0QMn4jkQd