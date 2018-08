Firmele familiei Halep, in pragul insolventei! Simona scoate milioane din tenis, dar pierde bani cu afacerile din Romania

Doua firme detinute de familia Halep risca sa intre in insolventa.

Stere si Tania Halep se ocupa de firmele familiei. Simona are doar un PFA in Romania.

Familia Halep a avut in trecut 4 firme, dar doua dintre ele au fost radiate.

Firmele care sunt inca active: Cubit SRL, compania care administreaza SH Cafe, si Lacto Money SRL, firma care are drept obiect de activitate fabricarea produselor lactate si a branzeturilor.

Cele doua firme radiate in trecut sunt H. Nicolas SRL, compania care se ocupa de "tabacirea si finisarea pieilor, prepararea si vopsirea blanurilor", si care a functionat timp de 11 ani, intre 2003 si 2014, precum si Hefaistos, fondata in 1990 si radiata in anul 2005.

Firma Cubit SRL ajunsese ca in anul 2017 sa aiba o cifra de afaceri de doar 36.000 euro, de 10 ori mai putin decat in anul 2008. In plus, pe ultimul an fiscal s-au inregistrat pierderi de 124.000 euro. Portarul termene.ro scrie ca sunt sanse foarte mari ca firma sa intre in insolventa.

Si Lacto Mony SRL este pe minus in ciuda faptului ca in s-a inregistrat o crestere de pana la 100.000 euro a cifrei de afaceri. Aceasta societate este pe pierdere cu 29.000 de euro.

In ciuda problemelor din afaceri, Simona Halep nu are probleme financiare. Romanca a castigat peste 23 de milioane de euro din tenis. Doar in 2017 a facut 5,3 milioane de euro. In acest top al banilor castigati din tenis, lider detasat la feminin este Serena Williams, cu 86.383.301 dolari.