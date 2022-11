Stan Wawrinka (37 de ani, 153 ATP) a sfârșit învins în trei seturi de elevul lui Patrick Mouratoglou, Holger Rune (19 ani, 18 ATP), scor 4-6, 7-5, 7-6 (3), în runda inaugurală a turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

„Sfatul meu pentru tine este să încetezi să te comporți ca un bebeluș pe teren, ok?”, i-a transmis Stan Wawrinka danezului Holger Rune, la strângerea de mână din zona fileului, după încheierea partidei.

Tânărul tenismen scandinav nu a reacționat și s-a îndreptat țintă către arbitrul de scaun, căruia i-a strâns mâna și a plecat mai departe.

Wawrinka a avut trei mingi de meci în partida cu Rune, două la scorul de 6-4, 5-4, iar a treia, la scorul de 6-5, în setul decisiv. Rune a fructificat a doua șansă de meci pe care și-a procurat-o, încheind partida în tiebreak-ul setului decisiv.

Atitudinea danezului Holger Rune a fost chestionabilă în timpul finalei turneului ATP 500 de la Basel. Înfrânt de Felix Auger-Aliassime în minim de seturi, scor 6-3, 7-5, Holger Rune a oprit partida, la scorul de 6-5 în setul secund, comunicându-i arbitrului de scaun, Mohamed Lahyani, că marele ecran din spatele adversarului său a funcționat eronat și a afișat o reclamă în timp ce tânărul danez servea.

„Ce naiba faci?”, „Cred că glumești, la dracu!”, „Să te ia naiba!”, „Nici măcar nu te uiți la mine, ești prea mândru ca să mă privești în ochi, te comporți ca un rege!”, au fost câteva din reacțiile culese de Chris Goldsmith, jurnalist prezent la finala din Basel.

„Nu vorbi așa, nu vreau să aud astfel de cuvinte. Arată respect!”, i-a răspuns arbitrul de scaun, Mohamed Lahyani.

