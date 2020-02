"E rusinos pentru mine, nu am facut niciodata asta!" Declaratia SINCERA a Simonei Halep! Cum planuieste sa se rasfete dupa finala castigata

Simona Halep a castigat finala turneului de la Dubai in meciul cu Rybakina, 3-6, 6-3, 7-6.

Fostul lider mondial s-a impus in finala in care a suferit in primul set, dar a reusit sa revina si sa isi adjudece marele premiu. Dupa meci, romanca a oferit o declaratie inedita despre planurile pe care le are dupa victorie.

Simona Halep a facut o dezvaluire neasteptata la conferinta de presa.



"Nu ar trebui sa va spun, dar totusi o voi face. Maine voi merge la Burj Al Arab. Este rusinos pentru mine, dar nu am fost niciodata acolo. Voi merge sa iau pranzul acolo. Abia astept", a declarat Simona Halep la conferinta de presa.