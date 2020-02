"Eram destul de MOARTA!" :)) Reactia superba a Simonei Halep la finalul meciului cu Rybakina! Ce a spus inainte sa primeasca trofeul

Simona Halep a castigat primul titlu din 2020 dupa victoria fantastica impotriva kazahei Rybakina in finala de la Dubai.

Halep a gasit resurse pentru a duce meciul la cel mai inalt nivel, desi n-a fost in cea mai buna forma din punct de vedere fizic.

"Victoria de aici e un moment special pentru mine, mi-am dorit foarte mult sa iau trofeul. Imbatranesc, faptul ca am jucat azi si am castigat in fata unei adversare atat de tinere si de bune ma face sa fiu mandra. Ii transmit sa aiba incredere, se descurca extraordinar. Am inceput anul foarte bine, am simtit ca asta e saptamana mea. Eram destul de moarta in final, picioarele ma dureau, dar n-am vrut sa renunt. Am luptat din greu", a spus Simona zambind.