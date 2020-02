Simona Halep intra in clubul VIP al marilor campioane ale momentului in Tenis! Serena e EXTRATERESTRA! Cate trofee o despart de Simona

Din articol Unde a castigat Simona Halep trofee WTA:

Victoria din finala de la Dubai contra Elenei Rybakina i-a adus Simone Halep al 20-lea trofeu din cariera!

Halep a intrat intr-un club select dupa ce s-a impus astazi in Emirate. A egalat-o pe Victoria Azarenka la numarul de titluri si e una dintre cele doar 7 jucatoare active care au cel putin 20 de trofee! Simona o poate prinde din urma pe Petra Kvitova (27 de turnee castigate), insa e la distanta mare de Maria Sharapova (36 de trofee), Kim Clijsters (41 de trofee) si de surorile Willians. Serena are 73 de titluri, in timp ce Venus a ajuns la 49!

Nuremberg

Rosmalen

Budapesta

New Haven

Moscova

Sofia

Doha

Bucharest x2

Shenzhen x2

Dubai x2

Indian Wells

Madrid x2

Montreal x2

Roland-Garros

Wimbledon