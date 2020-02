"Simona Halep e REGINA DUBAIULUI!" AICI VIDEO: Simona s-a PRABUSIT pe teren dupa victoria URIASA cu Rybakina!

Halep a castigat in tie-break setul decisiv, dupa ce ambele jucatoare au luat la 3 cate un set. E a doua victorie din cariera pentru Halep la Dubai. In finalul meciului, Simona s-a prabusit pe teren. "Simona Halep e regina Dubaiului din nou" - a spus comentatorul WTA dupa mingea care a inchis finala.



She's the champion!@Simona_Halep takes the @ddftennis title in a tiebreak after a simply amazing match against Rybakina - 3-6, 6-3, 7-6(5)! pic.twitter.com/7ojq7yHtCS