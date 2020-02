PERSOANA SPECIALA cu care Simona Halep s-a pozat dupa finala castigata la Dubai | MESAJUL DEOSEBIT transmis lui Darren Cahill 

Desi Simona Halep n-a fost insotita de Darren Cahill la turneul Premier WTA de la Dubai, antrenorul australian nu a intarziat sa o felicite public pe numarul 2 WTA.

"Felicitari, Simo. Ai luptat uimitor pe intreaga durata a saptamanii impotriva catorva oponente foarte dificile. Puterea si caracterul tau depasesc orice obstacol. O saptamana minunata facuta de antrenorii Arti (n.r. Artemon Apostu-Efremov) si Cosmin (n.r. Diaconeasa). Buna treaba, baieti!" a scris tehnicianul in varsta de 54 de ani pe Twitter.



Well done Simo. An amazing fighting performance all week against really tough opponents. Your strength & character shining through. A wonderful coaching week by Arti & Cosmin. Great job guys ???? @Simona_Halep ???? #WTA20 #TeamSimo ???????? pic.twitter.com/oaXzY3sYmW