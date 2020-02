Emotii pentru Halep! Accidentarea despre care a vorbit dupa SUPER FINALA de la Dubai: "Am niste probleme"

Simona Halep a vorbit despre motivul retragerii de la Doha.

Simona Halep a castigat finala de la Dubai, dupa o victorie spectaculoasa in fata Elenei Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6(7-5). Simona Halep a luat decizia de a se retrage din turneul de la Doha, chiar inaintea finalei de astazi. Sportiva din Romania a spus ca are o mica accidentare la talpa dreapta si a luat aceasta decizie pentru a se proteja, deoarece o asteapta o luna foarte grea:

"A fost un meci foarte greu din toate punctele de vedere. Si emotional, si mental, si fizic. Am reusit sa castig pentru ca nu am cedat niciun moment. Au fost momente dificile, dar am reusit sa trec peste. Niciodata nu stii cum vine mingea de la ea. Sunt bucuroasa, imi pare rau ca poate telespectatorii au suferit un pic, dar le multumesc pentru sustinere.

Nu imi e teama cand pierd un set. Nu as putea sa analizez prea mult acest aspect, dar daca cineva imi spunea ca o sa castiga acest turneu aveam dubii. Nu prea m-am antrenat inainte de acest turneu.

Chiar la ultimul rever al meu cand am cerut challanger a fost foarte putin aut, a fost o chestie de o minge, de doua mingi. Un meci extraordinar si cu siguranta si pentru ea.

Am descoperit ca iubesc sa joc tenis, rezultatele nu mai conteaza si doar dorinta de a castiga fiecare meci si de a ma lupta pana la ultima minge.

Incerc sa invat acest lucru si am progresat foarte mult. Un an deosebit, nu stiu ce va urma, dar pana acum este deosebit si ma bucur de clipa.

Nu, avem un sistem bine organizat. Iti pui o ora din zi la care poti fi gasita si testata. Au respectat mereu ora si nu mi s-a intamplat nimic ciudat. Ma bucur ca sunt testari anti doping.

M-am hotarat inaintea finalei de azi ca ma retrag. Am niste probleme la talpa dreapta si am vrut sa ma odihnesc, pentru ca vine o luna grea. Am dat tot ce am avut aici si saptamana viitoare as vrea sa imi incarc bateriile", a spus Simona Halep.