ARTIFICII pentru Simona Halep! AICI: ce s-a intamplat in momentul in care seicii i-au dat trofeul pentru victoria de la Dubai

Simona Halep s-a impus in finala de la Dubai si a obtinut al 20-lea titlu din cariera.

Halep a avut parte de o ceremonie organizata de seici dupa finalul meciului castigat cu Rybakina. In spatele podiumului de premiere s-au aprins artificii, iar Simona a primit trofeul de la Dubai pentru a doua oara in cariera. In 2015, Simona l-a mai castigat o data. Atunci, era fix la jumatatea trofeelor pe care le are in prezent!

Fireworks in Dubai as champion @Simona_Halep and runner-up Elena Rybakina receive their trophies!#DDFTennis pic.twitter.com/WAnyvPoejY — WTA (@WTA) February 22, 2020