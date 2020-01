Al 13-lea favorit la castigarea Australian Open 2020, Denis Shapovalov a fost eliminat inca din primul tur de Marton Fucsovics, scor 3-6, 7-6, 1-6, 6-7. Tenismenul din Ungaria s-a impus dupa trei ore si 17 minute de joc.

Shapovalov n-a digerat insa usor desfasurarea evenimentelor, jucatorul canadian aruncand cu racheta pe teren. Arbitrul de scaun, Renaud Lichtenstein a observat intamplarea si l-a avertizat pe Denis, care mai apoi s-a rastit la oficialul partidei. Din cele ce urmeaza, rezulta ca Denis Shapovalov, 20 de ani nu cunoaste cu exactitate toate regulile tenisului profesionist.

Fucsovics grabs the third set by the score of 6-1 and now leads by two sets to one against Denis Shapovalov.

Earlier in the set, Shapovalov got quite frustrated after receiving a code violation and started a vocal argument with Renaud Lichtenstein. #AusOpen

