Scandal la Australian Open: Margaret Court BOICOTEAZA turneul din 2019! Legendara jucatoare nu va merge la niciun meci la Melbourne: "Esti injosit pentru lucruri in care crezi"

Jucatoarea cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie nu vrea sa mai auda de Australian Open.

Margaret Court, australianca ce are in palmares cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie, a decis sa boicoteze editia din 2019 a Australian Open, turneu la care s-a impus de 11 ori.

Fosta mare tenismena a anuntat ca nu va merge la niciun meci anul acesta la Melbourne, totul pentru ca Martina Navratilova si Billie Jean King au cerut ca arena "Margaret Court" de la Melbourne sa fie redenumita.

"Nu, nu voi merge la meciuri in acest an. Depinde de organizatori, dar eu am facut ce am crezut. Totul se intampla pentru ca am spus ceea ce scrie in Biblie, insa eu imi iubesc tara, n-am ratat niciun meci pentru natiunea mea, asa ca nu mi se pare normal. Esti injosit pentru lucruri in care crezi si pe care le spui, dar as face-o din nou", a declarat Court pentru editia tiparita a cotidianului The Herald Sun.

Margaret Court a fost criticata in lumea intreaga din cauza faptului ca a afirmat public ca nu este de acord in privinta casatoriilor intre persoane de acelasi sex, iar mau multe personalitati din lumea sportului alb au solicitat ca arena "Margaret Court" sa fie redenumita. Chiar si asa, organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului au precizat ca nu exista varianta unei astfel de modificari.