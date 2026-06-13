Dinamo a redevenit una dintre forțele din campionatul României, după ce a suferit pentru o perioadă lungă, totul culminând cu retrogradarea în Liga 2 din sezonul 2021/2022.

Florin Prunea îl acuză pe Andrei Nicolescu de trădare

Florin Prunea a vorbit despre plecarea lui Vlad Iacob din staff-ul administrativ a lui Dinamo, după neînțelegeri cu noii acționari de la Red&White, dar și cu Andrei Nicolescu.

Vlad Iacob a fost administratorul special al echipei bucureștene în sezonul 2022/2023, în care Dinamo a fost în Liga 2.

Prunea a dezvăluit că Andrei Nicolescu l-ar fi îndepărtat pe Vlad Iacob, așa cum ar fi vrut să facă și cu Victor Angelescu la Rapid.

„Vezi că a mai fost cineva la Dinamo, despre care nu se mai vorbește. Vlad Iacob nu-ți spune nimic? Ăla a fost când a fost greu la Dinamo. Ciocul mic, fermoar.

Ăsta a venit, l-a lucrat pe ăla, l-a mințit... Că d-aia i-a dat Angelescu de la Rapid o folha seca, de a sărit de acolo, pe Nicolescu. Ăsta a venit și l-a făcut pe Vlad Iacob.

Ăla l-a adus pe Nicolescu la Dinamo și ăsta i-a dat-o. Vlad Iacob. Și după două luni.... «Este un băiat extraordinar, asta e adevărat, nu e adevărat». Lăsă-mă naibii cu extraordinarul tău”, a povestit Florin Prunea, conform iAMsport.ro.