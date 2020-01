"E bun si trofeul asta" Nicholas David Ionel, declaratie hazlie dupa ce a devenit campion de Grand Slam la dublu juniori

Nicholas David Ionel a castigat un Grand Slam in proba de juniori, egaland performante reusite de Simona Halep sau Florin Mergea.

Nicholas David Ionel a devenit primul roman care a castigat Australian Open intr-o proba punctata, adica neluand in calcul proba de mixt, unde Horia Tecau si-a adjudecat trofeul alaturi de Bethanie Mattek-Sands in 2012.

Impreuna cu elvetianul Leandro Riedi, Nicholas Ionel a castigat finala de dublu juniori si a fost felicitat dupa ce Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams. "Ce trofeu frumos ai castigat, felicitari!", a fost mesajul tehnicianului francez pentru juniorul roman in varsta de 17 ani, conform treizecizero.ro.

Nicholas David Ionel, campion de Grand Slam in proba de juniori, la fel ca Simona Halep sau Florin Mergea



„Sunt foarte fericit. Dar cred ca as fi vrut mai mult sa castig la simplu decat la dublu. Dar si asta e bun. E la fel, de fapt! Asa ca turneu, ca nume, da, e cel mai important trofeu. Dar am castigat si alte turnee. Eu zic ca e mai important un Futures decat… Daca intrebati un antrenor, nu ar fi mai important. Dar eu zic ca e mai important sa castigi in ATP decat la juniori", a spus Nicholas David Ionel pentru aceeasi sursa.

„Da, e interesant (n.r. ca sunt campion de Grand Slam). E complet altceva fata de alte turnee, e alta atmosfera, e totul diferit. E cel mai frumos Grand Slam pentru mine", a mai spus David pentru treizecizero.