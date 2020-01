"Daca ma plangeam prea tare, se oprea si el din a-mi da exercitii de facut" | DECLARATIA Simonei Halep despre preparatorul fizic concediat 

Simona Halep a oferit detalii suplimentare despre relatia sa cu Teo Cercel, preparatorul fizic pe care l-a concediat dupa esecul din semifinalele Openului Australian.

Simona Halep si-a concediat preparatorul fizic, Teo Cercel dupa infrangerea suferita in semifinalele Openului Australian in fata Garbinei Muguruza, scor 6-7, 5-7 dupa doua ore si cinci minute de joc.

Decizia vine la doar o luna dupa ce Simona isi lauda antrenorul, dar relata intr-un videoclip ca Darren Cahill a fost cel care a venit cu o idee noua in ceea ce priveste formatul sesiunilor de pregatire fizica.

Simona Halep: "Am problemele mele la coloana"



"Teo stie cum trebuie sa ma ia. Daca ma plang foarte tare, atunci se opreste si el din a-mi da exercitii. Dar daca ma plang doar un pic, ca am eu o nemultumire, ma impinge de la spate. Mie nu mi-a placut niciodata sa alerg o perioada lunga, sa stau sa alerg 10 kilometri: ma dureau genunchii, ma dureau gleznele, ma plictiseam, nu-mi placea deloc, dar de cand am echipa noua ei au venit cu principiul antrenamentelor mai scurte si mai intense. Darren a spus ca la tenis nu trebuie sa alergi atat de mult, ci doar intervale la intensitate mare. Asta mi-a placut foarte mare, iti da tonus, iti da energie si nu te uzeaza atat de mult", a declarat Simona Halep pentru BT.

"Exercitiile din sala de forta te uzeaza, pentru ca folosesti foarte mult tendoanele, incheieturile, spatele, coloana... am problemele mele acolo, iar daca pun o greutate pe umeri automat ma ia durerea de spate si nu mai pot sa dau randament o saptamana sau chiar doua. De aceea, am evitat partea asta a antrenamentului de forta bruta. Acum am inceput din nou, pentru ca, odata cu trecerea anilor, imbatranesc, asa cum a zis Darren si trebuie sa imi maresc masa musculara pentru a-mi tine tendoanele si oasele mai bine", a mai spus Simona.