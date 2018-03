O noua transformare a lui Marion Bartoli. Dupa ce a castigat lupta cu boala, frantuzoaica a cazut in extrema cealalta

Mario Bartoli doreste intoarcerea in tenis si o noua sansa.

Marion Bartoli, jucatoarea franceza care a castigat singurul sau Grand Slam din cariera la Wimbledon in anul 2013, doreste intoarcerea in lumea tenisului dupa ce a castigat lupta cu o boala grea.

La doar 40 de zile de la castigarea Wimbledon-ului in urma cu 5 ani, jucatoarea si-a anuntat retragerea din activitate. Aceasta a suferit o viata tulmutoasa din cauza schimbarii de greutate, in urma contactarii unui virus.

Dupa o pauza de 5 ani, jucatoarea se intoarce pe teren cu forte proaspete. Spre sfarsitul anului trecut, aceasta si-a anuntat revenirea, iar ieri a avut primul meci dupa aceasta pauza.

Fosta campioana de la Wimbledon s-a duelat cu Serena Williams in cadrul turneului demonstrativ Tie Break Tens si a fost invinsa.

Problema lui Marion Bartoli este acum ca a picat in extrema opusa. Ea s-a prezentat la turneu avand multe kilograme in plus.

Ramane de vazut daca Bartoli va reusi sa slabeasca pentru a nu-i fi afectata cariera in tenis.