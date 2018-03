"Schimbul" pentru Branza si "Fetele Powerpuff". Romania a cucerit 3 medalii de bronz la Europeanul de scrima

Delegatia Romaniei a cucerit trei medalii de bronz la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori, care se desfasoara in aceasta perioada la Soci (Rusia).

Prima medalie pentru tara noastra a fost cucerita de echipa feminina de spada cadete, formata din Mihaela Leonte (CSS Quarto Bucuresti), Andrada Ghica (ACS Stesial), Talida Enache (CS UNEFS Bucuresti) si Claudia Durau (LPS Craiova), antrenate de Marcela Mincu si Alina Ciuculescu.



A doua medalie de bronz a Romaniei a fost adusa de echipa masculina de sabie cadeti, compusa din Rares Ailinca (CSM Brașov), Andrei Pastin (CS Dinamo), Elton Dinca (CS Riposta Bucuresti) si Alexandru Zmau (CSM Iasi), coordonati de Rares Dumitrescu, fostul sabrer medaliat olimpic cu argint si campion mondial si european.



Cea de-a treia medalie a intrat in posesia echipei feminine de floreta cadete, care le are in componenta pe Rebeca Candescu (CSA Steaua), Andreea Gheorghe (CSA Steaua), Emilia Corbu (CSTA Bucuresti) si Karina Vasile (ACS Balestra Bucuresti), ele fiind antrenate de Florin Gheorghe.



"Desi Federatia Romana de Scrima a trecut prin momente mai putin bune, ceea ce construim, incepand din 2013, impreuna cu MTS, COSR si sponsorii nostri, incepe sa se vada si acesta este drumul pe care vom merge pentru a avea si in viitor performante care sa atraga copiii spre salile de scrima. Proiectul inceput de noi in urma cu cinci ani a inceput sa dea roade, iar copiii si antrenorii sunt pe drumul cel bun", a declarat Marius Florea, secretarul general al Federatiei Romane de Scrima.



Pe langa aceste trei medalii, pana acum, Romania a mai ocupat locul 11, in proba de floreta cadeti masculin echipe, locul 12, in proba de spada cadeti masculin echipe si locul 6, in proba de sabie cadeti feminin echipe.

Orasul rus Soci, fost organizator al Jocurilor Olimpice de Iarna in 2014 si viitor oras-gazda a mai multor meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an, gazduieste, in perioada 2-11 martie 2018, o noua editie a Campionatului European de scrima pentru cadeti si juniori. La editia din acest an a competitiei, Romania este reprezentata de 42 de sportivi si 14 antrenori.



Programul urmatoarelor cinci zile de concurs de la Soci este:

MIERCURI, 7 MARTIE 2018

Ora 9:00 – spada feminin juniori individual;

Ora 12:00 – sabie masculin juniori individual;

Ora 17:30 – semifinalele si finala in proba de spada feminin juniori individual;

Ora 18:10 – semifinalele si finala in proba de sabie masculin juniori individual;

JOI, 8 MARTIE 2018

Ora 9:00 – spada masculin juniori individual;

Ora 12:00 – floreta feminin juniori individual;

Ora 17:30 – semifinalele si finala in proba de spada masculin juniori individual;

Ora 18:10 – semifinalele si finala in proba de floreta feminin juniori individual;

VINERI, 9 MARTIE 2018

Ora 9:00 – floreta masculin juniori individual;

Ora 12:00 – sabie feminin juniori individual;

Ora 17:30 – semifinalele si finala in proba de floreta masculin juniori individual;

Ora 18:10 – semifinalele si finala in proba de sabie feminin juniori individual;

SAMBATA, 10 MARTIE 2018

Ora 9:00 – spada feminin juniori echipe;

Ora 9:00 – floreta feminin juniori echipe;

Ora 12:00 – sabie masculin juniori echipe;

Ora 15:00 – finala mica in probele de spada feminin juniori echipe, floreta feminin juniori echipe si sabie masculin juniori echipe;

Ora 16:00 – finala mare in proba de spada feminin juniori echipe;

Ora 17:00 – finala mare in proba de floreta feminin juniori echipe;

Ora 18:00 – finala mare in proba de sabie masculin juniori echipe;

DUMINICA, 11 MARTIE 2018

Ora 9:00 – spada masculin juniori echipe;

Ora 9:00 – floreta masculin juniori echipe;

Ora 12:00 – sabie feminin juniori echipe;

Ora 15:00 – finala mica in probele de spada masculin juniori echipe, floreta masculin juniori echipe si sabie feminin juniori echipe;

Ora 16:00 – finala mare in proba de spada masculin juniori echipe;

Ora 17:00 – finala mare in proba de floreta masculin juniori echipe;

Ora 18:00 – finala mare in proba de sabie feminin juniori echipe;

Ora 18:45 – festivitatea de inchidere a Campionatului European de cadeti si juniori de la Soci 2018.*

*Programul este adaptat după ora Romaniei.