Ce urmează pentru Vladislav Blănuță, după ce Igor Surkis a aflat despre interesul lui Dinamo

”Câinii Roșii” vor disputa barajul cu FCSB vineri, de la ora 20:30, iar, în cazul unei victorii, roș-albii vor juca în preliminariile Conference League.

Singura echipă fără victorie din Europa în acest sezon! Campioana, de la cupele europene la dezastrul total

UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid

Paolo Maldini poate semna cu un club uriaș din Turcia!

Unul dintre obiectivele dinamoviștilor în cazul în care vor ajunge în Europa este transferul unui atacant, iar ”Câinii” au pe listă o cunoștință veche.

Vladislav Blănuță ar putea ajunge în această vară la Dinamo, echipă care a vrut să îl transfere și perioada de mercato de iarnă, însă regulamentul FIFA prevede că un jucător nu poate evolua pentru trei echipe în același sezon, iar transferul nu s-a putut materializa.

Blănuță este legitimat la Dinamo Kiev, club care l-a transferat de la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, pentru două milioane de euro, însă atacantul nu a reușit să confirme în Ucraina, mai ales că a fost implicat într-un scandal uriaș după ce suporterii lui Dinamo Kiev au descoperit că fotbalistul a distribuit pe rețelele sociale materiale de propagandă rusă.

”Blănuță va avea în zilele următoare discuții cu antrenorul Igor Kostyuk și cu patronul Igor Surkis, care îi vor stabili viitorul. Atacantul își dorește să primească mai multe minute de joc.

Blănuță s-a alăturat lui Dinamo Kiev la începutul lunii septembrie 2025, semnând un contract pe 5 ani. El nu a reușit să se impună în primul 11. Vladislav a jucat doar 11 meciuri și a marcat un singur gol”, a scris publicația Sport24.ua.