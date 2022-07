„GladiatoRafa” Nadal, în semifinale la Wimbledon, după 4 ore și 20 de minute de joc. Se va duela cu Nick Kyrgios

Rafael Nadal a ajuns la a 19-a victorie consecutivă în turneele de mare șlem, reușind să îl depășească pe Taylor Fritz în cinci seturi, scor 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, în ciuda unei accidentări abdominale acuzate încă din prima parte a meciului.

4 ore și 20 de minute a fost durata sfertului de finală dintre Nadal și Fritz, iar spaniolul se va duela în semifinale cu Nick Kyrgios.

Australianul a ajuns în premieră în faza semifinalelor unui turneu de mare șlem, după un succes în minim de seturi cu Cristian Garin, 6-4, 6-3, 7-6.

