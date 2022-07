Reacția lui Nick Kyrgios, când a aflat că nu mai trebuie să joace semifinala: mesajul transmis lui Rafael Nadal 

Nick Kyrgios (27 de ani, 40 ATP) s-a calificat în premieră în finala unui turneu de mare șlem, dar fără a fi nevoit să joace semifinala. Tenismenul australian a beneficiat de retragerea rivalului Rafael Nadal, motivată de o ruptură musculară abdominală de 7 milimetri.

„Suntem jucători diferiți, avem personalități diferite. Rafa, sper că recuperarea ta va decurge bine și sperăm cu toții să te revedem sănătos. Pe data viitoare,” a spus Nick Kyrgios, când a aflat despre decizia ibericului.

Cu câteva ore înainte de hotărârea lui Rafael Nadal, Nick Kyrgios a transmis că semifinala Kyrgios - Nadal ar fi urmat să fie „cel mai urmărit meci din toate timpurile.”

În condițiile date, competiția masculină de la Wimbledon va avea o singură semifinală, învingătorul dintre Novak Djokovic și Cameron Norrie urmând să primească replica lui Nick Kyrgios în finala de duminică, programată la ora 16:00.

Nick Kyrgios sends his well wishes to Rafael Nadal ????#Wimbledon pic.twitter.com/AKj1CTcT07