Sub ochii lui Ben Stiller, Nadal îl bate pe uriașul Opelka și ajunge la 18-0 în 2022. Kyrgios îi poate opri seria victoriilor

De 133 de minute a avut nevoie Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP) pentru a găsi un plan prin care să îl elimine pe Reilly Opelka (24 de ani, 17 ATP), în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, scor 7-6 (3), 7-6 (5).

Rafael Nadal a fost primul care și-a pierdut serviciul în partidă, la scorul de 2-2 în setul secund, dar a recuperat deficitul pentru a egala la patru, înaintea unui final de set doi pasionant.

Așteptând la mai bine de cinci metri distanță de linia de fund a terenului serviciile năprasnice expediate de tenismenul american cu o înălțime de 2,11 metri, Rafa Nadal a fost răsplătit pentru precauția și răbdarea afișate în joc, extinzându-și seria victoriilor consecutive la 18 în acest sezon.

Retras de la Miami, Indian Wells este ultimul turneu pe hard pe care Rafael Nadal îl va juca, până în toamnă.

Fan renumit al tenismenului născut în Manacor, actorul Ben Stiller a urmărit îndeaproape desfășurarea partidei dintre Rafael Nadal și Reilly Opelka.

Nu a fost prima dată când Ben Stiller a asistat pe viu la un meci de-ale jucătorului spaniol, dar este întâia oară când Rafael Nadal începe o stagiune în circuitul ATP cu 18 succese consecutive.

Nicholas Kyrgios, care a beneficiat de retragerea italianului Jannik Sinner poate fi tenismenul care să îi oprească campionului Openului Australian din proba de simplu șirul victoriilor aparent de neoprit.

Confruntarea dintre Rafael Nadal și Nick Kyrgios va avea loc vineri, 18 martie, în jurul orei 00:00.

Rafael Nadal îl conduce pe Nick Kyrgios cu 5-3 la meciurile directe. Cea mai recentă partidă între Nadal și Kyrgios a avut loc în optimile Australian Open 2020, tenismenul din Spania impunându-se în patru seturi, 6-3, 3-6, 7-6, 7-6.

