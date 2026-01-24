Olimpiu Moruțan (26 de ani) este noul jucător al Rapidului, transferul fiind oficializat vineri, în fereastra de mercato din iarnă. Mijlocașul ofensiv a ajuns în Giulești după despărțirea de Aris Salonic, formație din prima ligă a Greciei.



Moruțan: „Am vorbit cu domnul Angelescu aproape două săptămâni”



La prima conferință de presă în tricoul alb-vișiniu, Moruțan a dezvăluit că decizia de a semna cu Rapid a fost influențată decisiv de discuțiile purtate cu Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte al clubului.



„Am avut și alte oferte, dar am ales să vin aici pentru că am vorbit cu domnul Angelescu aproape două săptămâni. Mi-a povestit despre proiectul Rapid și m-a convins. Vreau un mediu bun, liniște și să mă concentrez doar pe fotbal”, a spus Moruțan.



Moruțan a mai evoluat în România la FC Botoșani, U Cluj și FCSB, iar în 2021 a fost transferat la Galatasaray pentru aproximativ 4 milioane de euro.



În acest moment, Rapid ocupă locul 3 în Superliga, la un punct de Universitatea Craiova și la două de liderul Dinamo. Pentru giuleșteni urmează duelul cu UTA Arad, programat luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

