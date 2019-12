DEZVALUIREA HAZLIE a lui Roger Federer: "Copiii mei ma fac sa imi pierd cumpatul."

Din articol Ce il face pe Roger Federer sa isi piarda cumpatul

Presa franceza a aflat care este punctul nevralgic al lui Roger Federer.

Roger Federer a acordat un interviu special publicatiei Le Parisien, pentru care a admis care este lucrul care il scoate cel mai puternic din sarite. In plus, omul cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares a povestit cum isi doreste sa fie amintit, dupa momentul retragerii.

Printre altele, Roger Federer s-a referit si la faptul ca ar vrea sa traiasca o viata normala, departe de nebunia circuitului ATP, care presupune zeci de deplasari anuale si de nopti petrecute in hoteluri departe de casa.

"Copiii mei. Ei sunt cei care imi testeaza nervii cel mai mult! Intotdeauna am impresia ca sunt cu un pas inaintea lor pana gasesc surpriza (rade). Ii iubesc dar cu ei mi se intampla sa ma pierd cu firea cel mai des. Nu ai nicio secunda de relaxare atunci cand ai grija de patru copii!" a spus Roger Federer pentru Le Parisien.

"Suntem norocosi in tenis pentru iubirea pe care o primim din partea fanilor. Imi compar viata de tenismen cu cea a unui cantaret care face un turneu in jurul lumii," a mai spus Federer. "As vrea sa lumea sa ma tina minte ca pe o persoana buna, care a ajutat la dezvoltarea circuitului. Sper sa primesc acest respect din partea oamenilor. Vreau ca ei sa spuna ca am fost un exemplu pentru ei si nu m-am gandit doar la mine si la succesul meu," a completat cel mai titrat tenismen din istoria sportului.

"Nu stiu ce inseamna o viata normala si poate mi-ar placea sa fiu un muncitor ca oricare altul, sa vad cum e viata de zi cu zi. Nu ar trebui sa am un job fantastic, ceva normal, la care sa ma deplasez zilnic. Asta caut pentru mine si pentru familia mea. Traim in nebunia circuitului, dar stiu ca nu aceasta este realitatea si nici nu ar trebui sa fie. Sotia mea si cu mine vrem sa ne crestem copiii intr-o maniera normala. Deci da, inca ma minunez cum e sa ai o viata normala," le-a relatat Roger Federer jurnalistilor Le Parisien.