Cele două grupări se întâlnesc în etapa #7 din grupa unică UEFA Europa League, la Zagreb, pe stadionul ”Maksimir”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



”Berlusconi din Balcani”. Croații i-au făcut portretul lui Gigi Becali, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Cel mai controversat”



În ziua meciului, presa din Croația i-a făcut portretul lui Gigi Becali. ”Berlusconi din Balcani” l-au numit jurnaliștii pe patronul de la FCSB, după celebrul politician italian și fost patron la AC Milan, care a murit în urmă cu trei ani.



”Becali este cu adevărat o personalitate unică și despre acest bărbat de 67 de ani s-ar putea scrie zile întregi, deoarece este activ în scena fotbalistică, politică și economică românească de peste 40 de ani, fără o lună sau măcar o săptămână în care să nu fie în centrul atenției”, a scris Sportske Novosti.



Croații au scris și despre relația lui Becali cu antrenorii care au trecut pe la FCSB.



”Cele mai controversate dintre toate sunt relațiile cu antrenorii, cărora nu le acordă independență în munca lor. Le și semnează demisia dacă nu-i convine ceva. Cel puțin o tură pe sezon era de obicei media, doar că actualul antrenor Elias Charalambous a fost mai norocos (mulți ar spune ascultător).



Are trei ani de când e la Steaua (n.r. FCSB) și nimeni din epoca lui Becali nu se poate lăuda cu așa ceva. Merită menționat și faptul că legenda Hagi a fost antrenor la echipă, dar a plecat după două luni în 2007, spunând că 'Becali m-a umilit în fiecare zi cu amestecul său în tot ce ținea de echipă'”, au mai scris croații.

