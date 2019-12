SIMONA HALEP A PIERDUT PREMIUL | Pe cine a declarat WTA jucatoarea anului 2019 

Simona Halep nu a fost numita jucatoarea anului de catre WTA in 2019.

Ashleigh Barty a fost declarata de catre circuitul WTA cea mai buna jucatoare de tenis a anului 2019. Australianca a castigat aceasta distinctie, devansandu-le pe contracandidatele Simona Halep, Karolina Pliskova, Naomi Osaka si Bianca Andreescu.

Barty a castigat in 2019 primul sau turneu de mare slem, la Roland Garros, dar si Turneul Campioanelor. In plus, Ashleigh a incheiat sezonul 2019 pe primul loc in clasamentul mondial. Singurul insucces major a fost finala Fed Cup, pierduta de echipa Australiei in fata Frantei tocmai la Perth.

Ashleigh Barty, record personal de victorii in sezonul 2019



Barty a reusit sa obtina 57 de reusite in meciuri individuale in circuitul WTA pe parcursul acestui sezon, suferind numai 13 infrangeri. Simona Halep si Ashleigh Barty s-au intalnit de doua ori in meci direct in 2019, scorul partidelor fiind egal. Intai, Barty a invins-o pe Halep la Sydney, scor 6-4, 6-4, dupa care Simona si-a luat revansa in fata lui Ashleigh pe zgura de la Madrid, castigand cu 7-5, 7-5.

Per total, Simona Halep o conduce pe Ashleigh Barty cu 3-1 la scorul meciurilor directe, dupa victoriile adjudecate in 2018 la Mastersul Canadian si la Cincinnati.

Ashleigh Barty a castigat patru titluri WTA in 2019, din sase finale jucate, intre care si turneul Premier Mandatory de la Miami, primul de acest rang in palmaresul sau.

After a phenomenal season with No.1 Ashleigh Barty, Craig Tyzzer (@CTyzzer) has been voted the 2019 WTA Coach of the Year. pic.twitter.com/CUeaTqpICl — WTA Insider (@WTA_insider) December 9, 2019

Premiile oferite de WTA pentru cele mai bune jucatoare ale anului



Cea mai buna debutanta - Bianca Andreescu

Jucatoarea cu cea mai buna revenire - Belinda Bencic

Jucatoarea cu cel mai mare progres - Sofia Kenin (locul 52 la inceputul 2019, 14 la sfarsitul sezonului)

Cea mai buna echipa de dublu: Kristina Mladenovic - Timea Babos

Jucatoarea care a promovat tenisul in cea mai buna maniera: Kiki Bertens