Dinamo Zagreb - FCSB, partidă contând pentru etapa a 7-a din grupa unică a Europa League, se va juca astăzi, începând cu ora 22:00.

Stadionul Maksimir va găzdui Dinamo Zagreb - FCSB

Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT de site-ul Sport.ro, unde veți găsi cele mai importante momente ale jocului cum ar fi golurile, ratările sau fazele controversate.

Dinamo Zagreb - FCSB se va disputa pe stadionul Maksimir, o arenă cu o capacitate maximă de 25.912 de locuri în prezent și 35.423 până pe 22 martie 2020. Atunci un cutremur puternic a lovit Zagrebul, iar tribuna estică a stadionului a rămas închisă.

România a triumfat pe arena Maksimir

Pe stadionul Maksimir evoluează și naționala Croației mai ales din 1990, dar nu doar. Spre exemplu, pe 8 mai 1977, România a învins Iugoslavia cu scorul de 2-0, într-o partidă contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 1978. Marcau atunci Dudu Georgescu și Anghel Iordănescu.

Arena Maksimir are un istoric impresionant. A fost construită acum 113 ani, în 1912, și a fost renovată în 3 rânduri: în 1948, 1998 și 2011. FCSB va evolua așadar diseară pe un stadion martor al trecutului, care a găzduit în 1976 inclusiv o semifinală de Campionat European (Cehoslovacia - Olanda 3-1).

În ciuda vechimii, arena este una modernă din toate punctele de vedere. Are un gazon hibrid și poate să găzduiască spectacole muzicale de amploare.

