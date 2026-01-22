După primele 45 de minute, tabela de scor arăta deja 2-0 în favoarea britanicilor, după golurile marcate de Yoane Wissa (minutul 8) și Anthony Gordon (minutul 30).

Dennis Man, criticat după eșecul cu Newcastle

Dennis Man a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 62, când Peter Bosz l-a înlocuit cu Esmir Bajraktarevic. La doar trei minute după ce românul a părăsit terenul, Newcastle a făcut 3-0 după golul lui Harvey Barnes.

Presa internațională l-a criticat dur pe internaționalul român. Sportsdunia a scris despre Dennis Man că a avut o prestație ștearsă contra lui Newcastle și nu a reprezentat dîn niciun moment un pericol real pentru echipa lui Eddie Howe.

”Ineficient și izolat. I-a fost greu să intre în joc, a pierdut posesia de trei ori și nu a reprezentat un pericol real. A fost înlocuit puțin după minutul 60, după o prestație foarte ștearsă”, a scris publicația Sportsdunia, care i-a acordat nota 5 internaționalului român.

