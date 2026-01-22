Valentin Crețu (37 de ani), unul dintre cei mai vechi componenți ai lotului roș-albaștrilor, nu va face parte din primul „11” la partida cu Dinamo Zagreb, programată astăzi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Gigi Becali a intervenit la echipă și a transmis că veteranul din flancul drept trebuie protejat, având în vedere ritmul infernal din acest început de an.



Finanțatorul a explicat că prioritar devine duelul intern cu CFR Cluj, programat peste doar trei zile, pe 25 ianuarie, motiv pentru care Daniel Graovac va intra titular în Croația.



Cifrele „veteranului”



„Uite, că ne interesează meciul cu CFR. Crețu e în vârstă, nu poate juca la trei zile, așa că să-l ținem pentru ei, pentru campionat”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



În actuala stagiune, Crețu a rămas un punct fix în defensivă, adunând deja 19 apariții în toate competițiile (Europa League, SuperLiga și preliminarii), reușind să ofere și 3 pase decisive. Contractul său cu gruparea bucureșteană este valabil până la finalul acestui an.

