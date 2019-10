DE TOT RASUL! Ostapenko scapa racheta din mana la serviciu! Are antrenor nou, o debutanta castigatoare de Grand Slam

Din articol Jelena Ostapenko o are pe Marion Bartoli ca antrenoare la WTA Linz

Jelena Ostapenko a comis un nou moment hazliu pe terenul de tenis.

Jucatoarea letona a scapat racheta din mana dreapta imediat dupa serviciu, oprindu-se in timpul punctului si izbucnind in hohote de ras.

Ostapenko a sfarsit partida cu brio, invingand-o pe adversara sa, Tamara Korpatsch in primul tur la WTA Linz, scor 6-1, 6-3. Ostapenko se va duela in optimi cu Alize Cornet.

Fosta castigatoare a turneului de la Wimbledon in 2013, Marion Bartoli a revenit in lumea tenisului din postura de antrenoare. Frantuzoaica i-a oferit sesiuni de on-court coahing letonei in meciul contra Tamarei Korpatsch si este asteptata sa revina cu astfel de sfaturi si in partida viitoare.

Jelena Ostapenko despre Marion Bartoli: "Suntem prietene bune. De aceea am decis sa lucram impreuna saptamana aceasta. A fost o jucatoare grozava si chiar pot invata multe de la ea. Azi, de pilda, am jucat foarte bine. La turneele de Grand Slam mergem mereu si bem cate o cafea, am si vizitat-o o data in Dubai, asa ca am intrebat-o daca ar vrea sa vina cu mine si sa ma sustina saptamana aceasta. Am incercat multi antrenori barbati, dar nu a functionat niciodata. 90% dintre antrenori sunt barbati. Trebuie sa arati ca intelegi ce ti se spune. Probabil ca barbatii nu pot empatiza cu psihicul unei femei prea bine. Am vazut multe sesiuni on-court coaching in care antrenorii erau frustrati. Nu asa ar trebui sa functioneze".

Marion Bartoli despre Jelena Ostapenko: "Ea ma mai intreba uneori despre o jucatoare cand comentam eu meciurile. Avem acelasi stil de joc, este usor pentru mine sa inteleg modul in care ea joaca. Eu trebuie sa ma asigur ca increderea ei va reveni, sa se simta ca o jucatoare de Top 10 WTA. E nevoie sa gasesti persoana potrivita, nu voi schimba jocul ei, dar identific una sau doua compoenente pe care le-as schimba. Pot aduce un plus din perspectiva unei foste jucatoare".

Jelena Ostapenko se va duela in optimile turneului WTA de la Linz cu Alize Cornet, joi, 10 octombrie, de la ora 21:00.