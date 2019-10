NOUL CLASAMENT WTA! Cat a coborat Simona Halep dupa infrangerea de la Beijing! Schimbari importante in TOP 10

Din articol TOP 10 WTA

Simona Halep pierde teren in clasamentul WTA.

WTA a anuntat noul clasament mondial, top care s-a schimbat destul de mult dupa rezultatele inregistrate la turneul de la Beijing.

Simona Halep a pierdut o pozitie, in urma infrangerii in turul al 2-lea la China Open. Romanca a fost depasita de Bianca Andreescu.

Naomi Osaka a urcat o pozitie, dupa ce a invins liderul mondial, Ashleigh Barty, in finala de la Beijing, scor 6-3 3-6 6-2. Nipona e acum pe locul 3, depasind-o pe Elina Svitolina.

Simona Halep mai are de jucat un singur turneu in acest sezon, Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Romanca trebuia sa participe si la competitia de la Moscova, insa s-a retras in ultima clipa din cauza durerilor la spate.

TOP 10 WTA

1. Ashleigh Barty - 7.096 puncte

2. Karolina Pliskova - 6.015 puncte

3. Naomi Osaka - 5.621 puncte

4. Elina Svitolina - 5.525 puncte

5. Bianca Andreescu - 5.050 puncte

6. Simona Halep - 4.962 puncte

7. Petra Kvitova - 4.776 puncte

8. Kiki Bertens - 4.495 puncte

9. Serena Williams - 3.935 puncte

10. Belinda Bencic - 3.848 puncte