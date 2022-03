Momentul apăsător în care toți spectatorii finalei de la Lyon au amuțit. Dayana Yastremska: "Vreau să vă spun doar atât!"

Dayana Yastremska a dat dovadă la doar 21 de ani de spirit de sacrificiu și stăpânire de sine într-un moment tensionat pentru țara sa. Imediat după ce Ucraina a fost invadată de Rusia, tatăl său, omul care a îndrumat-o către sportul alb, i-a transmis să părăsească repede țara.

A venit în România alături de sora și într-un adevărat maraton de călătorie a plecat spre Lyon, unde avea pe parcursul acestei săptămâni să-și demonstreze tăria de caracter.

Înarmată cu o putere nebănuită de a lupta, Yastremska a ajuns până în finala de la Lyon. A jucat variat, însă chinezoaica Zhang a fost superioară. Nu i-a fost ușor Dayanei nici la ceremonia de premiere. Lacrimile i s-au rostogolit pe obraz și toată sala a amuțit când și-a început discursul.

Dayana Yastremska, mesaj-manifest pentru Ucraina

Yastremska a stabilit din privirea spre cameră și din puterea cuvinteleor o punte de legătură cu poporul ucainean.

"Dacă mă priviți în aceste clipe, vreau să vă spun doar atât: "Dragii mei, sunteți atât de puternici. Ați dat dovadă de un spirit extraordinar'. M-am luptat pentru Ucraina și vreau să mulțumesc fiecărei persoane din țara mea pentru că susține Ucraina", a spus cu o voce gătuită jucătoarea în vârstă de 21 de ani. Publicul francez a asculat-o cu atenție pe ucraineancă, iar apoi a aplaudat-o frenetic.

Dayana Yastremska a primit un wildcard din partea organizatorilor turneului de la Lyon și a părăsit Ucraina, după două nopți dormite în parcarea subterană a blocului rezidențial. Yastremska a trecut prin România în drumul său spre Franța.

