Kasparov știe cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Nu s-a făcut asta!” Semnal de alarmă pentru SUA și Europa: „E un genocid! Sunteți dispuși să priviți?” 

Președintele rus, sub scuza unui „exercițiu militar” și cu dorința de a „denazifica” țara, a ordonat trupelor rusești să atace Ucraina. Războiul se desfășoară de mai bine de o săptămână și s-a lăsat cu pierderi majore de ambele tabere, sute de nevinovați pierzându-și viețile.

Statele Unite și mai multe state din Europa au luat măsuri dure împotriva Rusiei după decizia lui Putin, însă președintele rus nu a dat înapoi, iar recent a amenințat și cu arme nucleare. Garry Kasparov, fost mare șahist și dizident al regimului Putin, autoexilat în New York de aproape 10 ani, a vorbit despre război.

Opozant dur al lui Vladimir Putin, Garry Kasparov nu consideră că măsurile luate până acum împotriva Rusiei sunt suficiente, în special cele luate de SUA. Mai mult, Kasparov cere sancțiuni mai dure pentru liderul de la Kremlin și declară că războiul putea fi evitat dacă Putin era sancționat în urmă cu jumătate de an.

„Dacă se impuneau o parte din sancțiuni acum 6 luni, războiul ar fi fost evitat. Asta e cu adevărat tragic. Dacă se trimiteau arme către Ucraina și Putin era sancționat, ar fi fost un mesaj clar. Din păcate, nu s-a făcut.

Sunt curios ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Biden și Putin din iunie? De ce americanii nu l-au convins pe Putin că un război l-ar fi costat scump? Din păcate, Europa este în fața Statelor Unite în ceea ce privește sancțiunile. Europa face mai multe. Germania conduce, iar alte țări îi urmează exemplu. Mă așteptam ca Statele Unite să facă mai multe.

Ceea ce trăim acum e un genocid. Putin a eșuat în a prelua controlul Ucrainei în 2-3 zile, iar acum atacă civilii în mod intenționat. Este o campanie a terorii și se intensifica. Întrebarea pentru Statele Unite și europeni este: Sunteți dispuși doar să priviți? Sunteți gata să acceptați că sute de mii de ucraineni vor muri?

Asta vrea Putin. Nu poate câștiga războiul, nu poate ocupa țara, așa că o va distruge. Și, din păcate, are resurse”, a declarat Garry Kasparov într-un interviu acordat presei din Statele Unite.

Tototdată, fostul mare șahist a scris și pe contul său de Twitter mai multe nelămuriri pe care le are în legătură cu sancțiunile propuse de SUA, raportat la Vladimir Putin.

„Vreau să pun câteva întrebări legate de răspunsul lent al Statelor Unite și acțiunile care sunt de departe mai slabe decât promisiunile îndrăznețe făcute de Casa Albă și Administrația lui Biden. Câteva elemente nu se potrivesc și e nevoie de adevăr.

Ministrul de externe Lavrov spune că Rusia se află în continuare la masă cu SUA pentru a readuce la viață înțelegerea lui Obama din Iran. Indiferent de opinia voastră în legătură cu înțelegerea, Rusia nu ar trebui să fie în apropierea vreunei mese cu SUA sau cu oricine. Izolare înseamnă izolare.

Menținerea unor astfel de contacte îi transmite lui Putin că există o cale de ieșire, că are avantaj și autoritate. Desigur că Rusia vrea să se lege de înțelegerea din Iran pentru a ridica sancțiunile puse invaziei lui Putin din Ucraina. Asta arată că funcționează sancțiunile și e nevoie de mai multe.

S-a discutat asta în timpul întâlnirilor și apelurilor dintre Biden și Putin de anul trecut? Este dorința Casei Albe să primească ajutor rusesc cu înțelegerea Iran motivul pentru care SUA nu a reacționat să înarmeze Ucraina mai mult înainte de invazie, deși informațiile SUA au prezis asta, pentru a nu-l înfuria pe Putin?

Pare că mereu există o prăpastie între promisiunile Casei Albe și acțiunile. Răspunsul întârziat al Marii Britanie este clar: decenii de corupție și o mulțime de spălare de bani ai rușilor. SUA ar putea dori altceva decât bani de la Rusia, însă nu va veni gratis. Merităm răspunsuri și transparență în democrație.

Putin nu ar trebui să se apropie de poziția de a obține concesii de la SUA în cazul Ucraina pentru nimic în lume. Trebuie oprit, iar mafia sa ar trebui să știe asta”, a scris Kasparov pe Twitter.

My Ukraine thread tonight is a little different, because I want to ask some pointed questions about the slow US response and actions that are so far much weaker than the Biden White House's bold promises. Several elements don't add up & the truth is required. 1/8