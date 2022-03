Povestea frumoasă continuă pentru Dayana Yastremska la Lyon. Ucraineanca s-a calificat în finală după ce a trecut de Sorana Cîrstea

Cîrstea (31 ani, 30 WTA), a doua favorită, s-a înclinat după două ore şi 31 de minute de joc echilibrat şi încărcat de emoţii.

Sorana a început foarte bine şi a condus cu 4-1, dar a pierdut trei ghemuri la rând, apoi a ratat două mingi de set la 6-5, cedând în tiebreak. Românca a reuşit să revină în setul al doilea de la 0-3 şi s-a impus cu 6-4, egalând situaţia. În decisiv, Yastremska (21 ani, 140 WTA) a condus cu 4-1 şi 5-2, a ratat trei mingi de meci la 5-3, iar Cîrstea a reuşit break-ul, dar ucraineanca s-a impus pe serviciul său (6-4), obţinând victoria.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 8.145 de euro şi 110 de puncte WTA, însă a pierdut şansa de a deveni cea mai bună româncă din clasamentul WTA publicat luni.

Yastremska o va întâlni în finala de duminică pe chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie numărul opt, care a dispus în semifinală pe Caroline Garcia (Franţa), cu 6-2, 7-5.

