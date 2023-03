An de an, Stadionul Hard Rock din Miami suferă modificări semnificative pentru a putea găzdui cele mai pasionante meciuri de tenis ale turneelor de calibru 1000 din circuitele ATP și WTA.

În extra-sezon NFL, echipa de fotbal american, Miami Dolphins nu se opune acestei transformări, întrucât membrii echipei se bucură de vacanța dintre stagiuni.

The stadium inside the stadium ????

We can’t wait for matches to begin at Stadium Court on Wednesday ???? pic.twitter.com/nvBEOwWplF