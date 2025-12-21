Prostiile fotbalistice n-au nici ele graniță! Ce s-a întâmplat, în Franța, confirmă această realitate, încă o dată.

Logan Assignon, de la US Chauvigny, a fost eliminat, duminică, în chiar primul minut al meciului cu Montreuil RC din Cupa Franţei. Eliminarea lui Assignon s-a produs după doar 13 secunde trecute din partidă!

Montreuil RC (echipă amatoare din Regional 1) şi US Chauvigny (din liga a cincea franceză) s-au duelat într-un meci disputat în cadrul turului al 7-lea din Cupa Franţei. Potrivit news.ro, evenimentul principal al partidei a fost un incident din primul minut de joc, când fundaşul Logan Assignon (US Chauvigny) a intervenit din poziţie de ultim apărător la un atac al gazdelor şi arbitrul i-a arătat cartonaşul roşu, după 13 secunde de joc.



Luis Fernandez, fostul internaţional şi antrenor francez, prezent la meci, a comentat: ”A fost prea dură decizia... Nu era ultimul fundaş. Un cartonaş galben ar fi fost mai mult decât meritat”.

Rămasă în zece oameni, practic pentru întreg meciul din cupă, US Chauvigny a fost învinsă cu 2-1 de Montreuil.

