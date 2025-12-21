Fanii rapidiști prezenți pe Arena Națională au profitat de acest meci pentru a transmite un mesaj în memoria victimelor de la Revoluția din 1989.



Mesajul rapidiștilor, la 36 de ani de la Revoluție



În aceste zile se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Potrivit datelor oficiale, 1.104 de oameni și-au pierdut viața în timpul evenimentelor, dintre care 106 înainte de 22 decembrie.



"21-22, la Universitate s-a murit pentru LIBERTATE", a fost mesajul afișat de Peluza Nord Rapid, în startul meciului cu FCSB.