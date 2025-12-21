FOTO Galeria Rapidului, mesaj emoționant la derby-ul cu FCSB: "S-a murit pentru libertate"

Galeria Rapidului, mesaj emoționant la derby-ul cu FCSB: S-a murit pentru libertate
FCSB și Rapid se înfruntă în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.

FCSBRapidRevolutie
Fanii rapidiști prezenți pe Arena Națională au profitat de acest meci pentru a transmite un mesaj în memoria victimelor de la Revoluția din 1989.

Mesajul rapidiștilor, la 36 de ani de la Revoluție

În aceste zile se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Potrivit datelor oficiale, 1.104 de oameni și-au pierdut viața în timpul evenimentelor, dintre care 106 înainte de 22 decembrie.

"21-22, la Universitate s-a murit pentru LIBERTATE", a fost mesajul afișat de Peluza Nord Rapid, în startul meciului cu FCSB.

FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Rapidiștii au pregătit atent aceste bannere, după cum Sport.ro a scris zilele trecute.

Peste 30.000 de spectatori se află pe Arena Națională, la derby-ul dintre FCSB și Rapid. Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Record negativ pentru FCSB! Cum arată lupta pentru play-off după ultimul derby al anului
FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!
Bîrligea riscă o altă amendă usturătoare: ce a făcut în fața tuturor, incredibil!
Răzvan Sava, meci HORROR în Serie A! Nota românului, cât golurile primite
PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Salariul cerut de George Pușcaș la Dinamo! Sumă ”imposibilă” pentru Câinii Roșii



Record negativ pentru FCSB! Cum arată lupta pentru play-off după ultimul derby al anului
Bîrligea riscă o altă amendă usturătoare: ce a făcut în fața tuturor, incredibil!
Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți: ce s-a întâmplat la pauza derby-ului cu Rapid
Răzvan Sava, meci HORROR în Serie A! Nota românului, cât golurile primite
FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Revoluție la Manchester City! Mutările pregătite de Guardiola
"A doua Revoluție!" Ilie Dumitrescu evocă un moment de glorie al României
stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

