Darren Cahill anticipează o luptă între clasici la Australian Open 2022: pe cine mizează celebrul antrenor de tenis

Darren Cahill prevede o desfășurare impresionantă de evenimente în ediția 2022 a Openului Australian. Fostul tehnician al Simonei Halep se așteaptă la o bătălie clasică, între cei mari trei jucători ai tenisului modern - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic - pentru câștigarea trofeului de la Melbourne.

În momentul de față, participarea fiecăruia din cei trei este în dubii, necunoscându-se dacă Roger Federer și Rafael Nadal se vor recupera la timp, și nici dacă Novak Djokovic s-a vaccinat, se va vaccina sau va fi dispus să stea în carantină timp de 14 zile, pentru a putea lua parte la turneu.

„Sunt multe povești grozave care urmează să fie scrise la Australian Open. Aparent, Roger Federer va juca la ediția care urmează. Știu că muncește intens, că a revenit pe terenul de tenis și sunt destul de sigur că îl vom vedea la Australian Open. Este remarcabil ce reușește la vârsta de 40 de ani. El țintește trofeul de Grand Slam cu numărul 21.

Rafael Nadal are același obiectiv. A reluat și el pregătirea, am văzut multe imagini cu el. Lucrează intens. Apoi, evident, îl avem și pe Novak. El a fost aproape de un an istoric, în care să câștige toate trofeele majore. Aș fi tare dezamăgit să nu îl văd”, a declarat Darren Cahill pentru SportsDay Radio, notează GSP.

"Cred că Novak va veni în Australia, dacă va alege altceva acest turneu este mai important decât orice jucător. Dar chiar dacă nu va veni, Australian Open va fi un turneu uimitor. Totuși, aș fi foarte dezamăgit că 2022 să fie anul în care Djokovic nu va participa și sunt sigur că și fanii lui simt la fel. Australian Open va fi, din nou, un turneu fascinant, iar această poveste frumoasă va continua cu jucătorii care își doresc să joace și să încânte publicul,” a completat fostul antrenor al Simonei Halep.

Australian Open 2022 va avea loc în perioada 17-30 ianuarie. Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istoria turneului de la Melbourne, având 9 trofee cucerite, ultimul chiar în acest an, după o finală de trei seturi jucată în compania rusului Daniil Medvedev.

