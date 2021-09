Darren Cahill, următorul antrenor al Emmei Răducanu? Simona Halep: „Va reveni să antreneze o altă jucătoare. M-aș bucura să lucreze cu Emma!” 

Presa internațională a vehiculat numeroase nume de antrenori ca variante pentru Emma Răducanu, care a decis să renunțe la serviciile tehnicianului Andrew Richardson, alături de care a legat 10 victorii la New York City și a câștigat în premieră un turneu de mare șlem.

În acest context, Simona Halep a declarat că s-ar bucura dacă fostul său antrenor, Darren Cahill ar contura o viitoare colaborare cu sportiva britanică în vârstă de 18 ani.

Simona Halep: „M-aș bucura pentru Darren.”



„Mi s-ar părea bine pentru Darren. E o fată extraordinară cu nişte calităţi foarte, foarte mari şi cu un potenţial mare de a câştiga Grand Slam-uri. M-aş bucura pentru el. El se va odihni o perioadă şi, după, cred eu personal, nu am vorbit despre asta, va fi cu altcineva.

Abia aştept să îl văd din nou în circuit, nu vom fi niciodată adversari. Cu siguranţă vom avea întâlniri, eu cu Emma. Are multă încredere. Ce a făcut e extraordinar. Mai poate face lucruri importante”, a spus Simona Halep pentru AS.ro.

„În acest moment al carierei am nevoie de cineva care are mai multă experiență în circuitul WTA. E nevoie de asta mai ales acum, pentru că sunt tânără şi trebuie să am lângă mine un antrenor care să mă ghideze şi să fi trecut deja prin asta,” a declarat Emma Răducanu pentru BBC.