Simona Halep, noi dezvăluiri despre finalul relației cu Darren Cahill: „A fost de neuitat, dar acum mă simt mai relaxată ca niciodată!”

Simona Halep a debutat cu victorie în ediția 2021 a competiției WTA 1000 de la Indian Wells, învingând-o pe Marta Kostyuk (19 ani, 58 WTA), scor 7-6, 6-1. La nici măcar o lună distanță de la petrecerea desfășurată după cununia cu Toni Iuruc, jocul Simonei Halep nu a fost departe de cel arătat în Openul American, dar problemele de atitudine, admise de jucătoare însăși i-au diminuat eficiența în primul meci jucat fără Darren Cahill ca antrenor.

În ciuda numeroaselor evenimente petrecute în ultima perioadă, printre care și încheierea colaborării cu Darren Cahill, dubla campioană de mare șlem anunță că se simte mai relaxată ca niciodată.

Simona Halep: „Mă simt mai relaxată ca niciodată, pentru că lucrurile merg în direcția bună.”



„Nu îmi este ușor, multe lucruri s-au întâmplat în viața mea în ultimele luni și încă se întâmplă. Dar mă simt mai relaxată ca niciodată, pentru că lucrurile merg în direcția corectă. Știu foarte bine ce trebuie să fac, știu cum să fac lucrurile astfel încât să se potrivească.

Nunta a fost spectaculoasă, totul a decurs minunat, am savurat-o la maximum. Parteneriatul cu Darren Cahill s-a încheiat, dar am trăit 6 ani de neuitat, iar el va fi prietenul meu pe viață. E o persoană grozavă. De fapt, încă mai vorbim și e ciudat să nu îl am în preajma mea zilnic, dar simt că îmi e alături,” a precizat Simona Halep în conferința de presă organizată după meciul cu Marta Kostyuk de la Indian Wells, conform Punto de break.

Simona Halep joacă luni-dimineață în turul 3 la Indian Wells împotriva ocupantei locului 100 mondial, Aliaksandra Sasnovich. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.