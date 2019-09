Medvedev a dezvaluit dialogul de la final de meci cu Rafa Nadal! "Asta mi-a spus" Rusul, coplesit dupa meciul de colectie

Daniil Medvedev a pierdut finala de la US Open jucata contra lui Rafael Nadal.

Daniil Medvedev le-a dezvaluit jurnalistilor de la New York care a fost dialogul dintre el si Rafael Nadal la finalul partidei. Rusul a pierdut finala cu Rafa de la US Open in 5 seturi, dupa 4 ore si 51 de minute.

„Nu imi amintesc totul. L-am felicitat, el m-a felicitat pentru tot turneul si mi-a spus ca sunt un jucator uimitor”, a spus Daniil Medvedev.

„I-am spus ca si el e un jucator grozav. Apoi i-am spus ca vad lupta lor (n.r. a lui Nadal, Federer si Djokovic) ca fiind una extraordinara si i-am urat noroc pentru a deveni cel mai bun dintre cei 3. Cred ca ei 3 duc o batalie fantastica, placut de urmarit”, a mai spus noul numar 4 ATP.

Daniil Medvedev a urcat gratie acestei calificari in finala US Open pana pe locul 4 ATP si s-a calificat direct la Turneul Campionilor.