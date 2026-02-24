Federico Valverde, suspendat sever de UEFA?! Decizia definitivă luată de forul de la Nyon

Benfica a depus o plângere disciplinară la UEFA împotriva lui Federico Valverde, în care a reclamat o presupusă conduită violentă a mijlocașului uruguayan, marțea trecută, pe Estadio da Luz din Lisabona, în timpul meciului dintre Real Madrid și clubul portughez.

Motivul reclamației depuse de Benfica și decizia UEFA

Oficialii Benficăi au apreciat că un fault al mijlocașului de la Real Madrid asupra lui Samuel Dahl a rămas nepedepsit, într-o acțiune ce a avut loc în minutul 83. A fost o fază în care arbitrul Francois Letexier nu a acordat nicio penalizare și nici VAR-ul nu a intervenit.

Plângerea a fost respinsă de UEFA, ceea ce înseamnă că nu vor exista investigații suplimentare pentru a aduna mai multe informații și a decide dacă incidentul justifică sancțiuni împotriva jucătorului uruguayan. UEFA nu consideră necesară o intervenție, după cum informează Mundo Deportivo.

Benfica a fost confirmată de către AS

Lusitanii au motive întemeiate să fie nemulțumiți de poziția UEFA. Iturralde Gonzalez, analistul în materie de arbitraj de la AS, a explicat că Valverde ar fi trebuit eliminat.

„E cartonaș roșu, a lovit cu pumnul fără motiv... Valverde ar fi trebuit eliminat, chiar dacă faza nu a avut contact cu mingea”, a susținut Gonzalez.