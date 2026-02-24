Federico Valverde, suspendat sever de UEFA?! Decizia definitivă luată de forul de la Nyon

Federico Valverde, suspendat sever de UEFA?! Decizia definitivă luată de forul de la Nyon La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Benfica a solicitat către UEFA o suspendare severă pentru Federico Valverde după meciul cu Real Madrid. 

TAGS:
Federico ValverdeReal MadridBenfica LisabonaLiga Campioniloruefa champions league
Din articol

Benfica a depus o plângere disciplinară la UEFA împotriva lui Federico Valverde, în care a reclamat o presupusă conduită violentă a mijlocașului uruguayan, marțea trecută, pe Estadio da Luz din Lisabona, în timpul meciului dintre Real Madrid și clubul portughez.

Motivul reclamației depuse de Benfica și decizia UEFA

Oficialii Benficăi au apreciat că un fault al mijlocașului de la Real Madrid asupra lui Samuel Dahl a rămas nepedepsit, într-o acțiune ce a avut loc în minutul 83. A fost o fază în care arbitrul Francois Letexier nu a acordat nicio penalizare și nici VAR-ul nu a intervenit.

Plângerea a fost respinsă de UEFA, ceea ce înseamnă că nu vor exista investigații suplimentare pentru a aduna mai multe informații și a decide dacă incidentul justifică sancțiuni împotriva jucătorului uruguayan. UEFA nu consideră necesară o intervenție, după cum informează Mundo Deportivo

Benfica a fost confirmată de către AS

Lusitanii au motive întemeiate să fie nemulțumiți de poziția UEFA. Iturralde Gonzalez, analistul în materie de arbitraj de la AS, a explicat că Valverde ar fi trebuit eliminat.

„E cartonaș roșu, a lovit cu pumnul fără motiv... Valverde ar fi trebuit eliminat, chiar dacă faza nu a avut contact cu mingea”, a susținut Gonzalez. 

Benfica - Real Madrid 0-1, un duel tensionat

Partida a fost marcată de presupuse insulte rasiste din partea lui Prestianni, jucătorul argentinian de la Benfica, la adresa lui Vinicius, pe care brazilianul de la Real Madrid le-a raportat arbitrului, declanșând protocolul antirasism. 

Real Madrid a depus probele sale la UEFA, după ce a efectuat o anchetă asupra conflictului dintre argentinian și brazilian.

Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu, un meci, astfel că nu va putea juca la returul cu Real Madrid, programat miercuri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ARTICOLE PE SUBIECT
UEFA l-a suspendat pe Gianluca Prestianni după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid!
UEFA l-a suspendat pe Gianluca Prestianni după scandalul de rasism de la Benfica - Real Madrid!
Barcelona, SHOW cu Levante și se întoarce pe primul loc! Care este diferența față de Real Madrid
Barcelona, SHOW cu Levante și se întoarce pe primul loc! Care este diferența față de Real Madrid
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur
Real Madrid i-a luat fața Barcelonei pentru starul de 50 de milioane de euro! Transferul prinde contur
Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid
Șoc în Spania! Ce s-a întâmplat în Osasuna - Real Madrid
Real Madrid pierde sigur un jucător la vară: ”Îi expiră contractul”
Real Madrid pierde sigur un jucător la vară: ”Îi expiră contractul”
ULTIMELE STIRI
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45
LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile
LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile
Emma Răducanu îi copiază pe Djokovic și Federer: cea mai bună jucătoare britanică, „Kasparov” în marketing
Emma Răducanu îi copiază pe Djokovic și Federer: cea mai bună jucătoare britanică, „Kasparov” în marketing
Casemiro poate deveni coleg cu Messi, după plecarea de la Manchester United
Casemiro poate deveni coleg cu Messi, după plecarea de la Manchester United
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

S-a născut talent, a murit speranță: unde a ajuns fotbalistul pe care Hagi a luat 2,8 milioane de euro!

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Gigi Becali s-a lămurit și cu Ofri Arad: decizia sa după ce l-a văzut în meciul cu Metaloglobus

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off

Gigi Becali nu s-a putut abține. Ce a spus despre Iuliana Demetrescu, făcută KO pe Arena Națională

Gigi Becali nu s-a putut abține. Ce a spus despre Iuliana Demetrescu, făcută KO pe Arena Națională

FCSB - Metaloglobus 4-1: campioana s-a apropiat de play-off

FCSB - Metaloglobus 4-1: campioana s-a apropiat de play-off



Recomandarile redactiei
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a spus despre român doar nouă cuvinte în Italia
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a spus despre român doar nouă cuvinte în Italia
George Pușcaș vrea să revină la echipa națională: „Nu o să renunţ niciodată”
George Pușcaș vrea să revină la echipa națională: „Nu o să renunţ niciodată”
„Cutremur“ la PSG: căpitanul Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol!
„Cutremur“ la PSG: căpitanul Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol!
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO! Se strică prietenia de Dragobete
Alte subiecte de interes
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Am avut români colegi cu Fede Valverde, moștenitorul lui Toni Kroos de la Real: "Zici că dădea cu tunul la poartă!"
Liverpool a pus ochii pe starul 'de neatins' al lui Real Madrid, dar Florentino Perez nu se lasă ușor
Liverpool a pus ochii pe starul 'de neatins' al lui Real Madrid, dar Florentino Perez nu se lasă ușor
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
Xabi Alonso a depășit cu Bayer Leverkusen recordul stabilit de un antrenor român legendar din Recaș!
Xabi Alonso a depășit cu Bayer Leverkusen recordul stabilit de un antrenor român legendar din Recaș!
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!