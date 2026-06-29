Liber de contract după despărțirea de Vejle Boldklub, Alexi Pitu a semnat un contract pe un sezon cu UTA Arad, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Deși nu a mai jucat niciun meci oficial de mai bine de jumătate de an, produsul Academiei Hagi este foarte încrezător în calitățile sale și ale noii echipe.

Alexi Pitu: "Vreau să ajung în play-off cu UTA Arad și să joc la națională"

Pitu, jucător în schimbul căruia Farul încasa două milioane de euro, de la Bordeaux, în 2023, are obiective îndrăznețe: play-off-ul cu UTA Arad și convocarea la echipa națională a României, unde ar putea lucra din nou cu Gică Hagi.

"Oamenii de aici m-au dorit foarte mult și a fost un factor decisiv pentru mine, mai ales că am venit după niște mai luni mai complicate în Danemarca. Sper să fac o treabă cât mai bună aici.

Sigur, a contat și relația cu Claudiu Drăgan. Am vorbit și cu domnul antrenor Mihalcea, și cu domnul Rădoi (n.r - Sorin Rădoi), pe care l-am avut la Farul. M-au convins, iar eu mi-am dorit să joc cât mai mult.

Mă gândesc și la echipa națională. E visul oricărui fotbalist român să joace la echipa națională. Sper să-mi fac treaba la echipa de club, iar după să ajung și acolo.

Eu sper să ne clasăm cât mai sus. Mi-aș dori chiar play-off-ul, cred că este realizabil. Personal îmi doresc să joc cât mai bine și să am realizări. Eu sunt convins că ne putem bate la play-off. Avem jucători de calitate, iar anul trecut au jucat foarte bine și au terminat pe locul 7. Anul ăsta trebuie să accedem în play-off", a spus Alexi Pitu, într-un interviu pentru PRO TV.