După două sezoane în tricoul lui FC Botoșani, Michael Pavlovic s-a despărțit de formația din Moldova. Acum, din postura de jucător liber de contract, fundașul stânga este pe cale să semneze cu FC Noah, vicecampioana Armeniei, anunță Planet Nogomet.

Michael Pavlovic, fostul fundaș de la FC Botoșani, semnează cu FC Noah

Fost jucător la Olimpija Ljubljana și FC Koper, Michael Pavlovic a avut în această vară o ofertă și de la campioana Sloveniei, NK Celje. Totuși, fundașul stânga nu a dorit să revină în țara natală și își va continua cariera în Armenia.

La FC Noah, unde va fi coleg cu Valentin Costache, Pavlovic va avea ocazia de a evolua în cupele europene. În al doilea tur preliminar din Conference League, armenii au programat un duel cu Zimbru Chișinău.

În 2025, Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, îl descria pe Pavlovic drept un fotbalist "excepțional" și îi recomandă lui Gigi Becali să îl transfere pe sloven la FCSB.

"Îl am pe Pavlovic fundaș stânga și îi spun domnului Becali în direct. O să-l vadă la final de campionat și o să aibă nevoie de el. Face 24 de ani, e excepțional și joacă pentru naționala Sloveniei. Dacă tot am propuneri din partea FCSB-ului, mai propun și eu ceva", spunea Iftime.