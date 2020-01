CUTREMUR! | Rafael Nadal si Novak Djokovic joaca in FINALA ATP CUP pentru a stabili tara castigatoare: de la ce ora are loc super-duelul

Rafael Nadal si Novak Djokovic vor juca cu titlul pe masa.

Rafael Nadal si Novak Djokovic se vor intalni in finala Cupei ATP, conturand episodul cu numarul 55 al rivalitatii lor faimoase. Scorul meciurilor directe este 28-26 pentru sarb.

In primul meci al zilei, Roberto Bautista Agut (numar 10 ATP) isi va masura fortele cu Dusan Lajovic (numar 34 ATP) incepand cu ora 09:30, ora Romaniei, meci care va fi urmat de blockbuster-ul Nadal vs. Djokovic, nu inainte de ora 11:00.

H2H Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 28-26



In cazul in care confruntarea va avea scor egal dupa cele doua meciuri de simplu, partida hotaratoare de dublu ii va avea ca protagonisti pe Djokovic, Troicki, Carreno-Busta si Nadal, atat timp cat antrenorii celor doua reprezentative nationale nu vor decide sa schimbe pe parcurs nominalizarile facute.

In semifinale, Spania a invins Australia cu 3-0, imitand scorul confruntarii dintre Serbia si Rusia. Djokovic a oprit seria celor doua infrangeri suferite consecutiv in fata lui Daniil Medvedev si l-a invins, scor 6-1, 5-7, 6-4, iar Rafael Nadal a revenit de la 0-1 la seturi impotriva lui Alexander De Minaur, pe care l-a depasit, scor 4-6, 7-5, 6-1.

De notat ca Rafael Nadal a jucat meciul cu Alexander De Minaur dupa o noapte in care, conform propriilor spuse, nu a putut adormi pana la ora 04 dimineata, in conditiile in care a jucat meciul decisiv de dublu in sferturile de finala, disputat dupa miezul noptii in Australia.

Ultimele cinci meciuri directe intre Novak Djokovic si Rafael Nadal



Numerele 1 si 2 ATP au jucat de cate doua ori in 2019 si 2018 si numai o data in 2017. Scorul precedentelor cinci dueluri directe ii este favorabil spaniolului, care il conduce pe sarb cu 3-2.

.@RafaelNadal on point ???? Breaks the No.1 Australian for the second time to lead 4-0 in the deciding set.#ATPCup | #AUSESP pic.twitter.com/AQzHYbuX7S — ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020

2017, semifinale Madrid (zgura): 6-2, 6-4 pentru Rafael Nadal in 1h39m

2018, semifinale Roma (zgura): 7-6, 6-3 pentru Rafael Nadal in 1h58m

2018, semifinale Wimbledon (iarba): 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 pentru Novak Djokovic in 5h21m

2019, finala Australian Open (hard): 6-3, 6-2, 6-3 pentru Novak Djokovic in 2h6m

2019, finala Roma (zgura): 6-0, 4-6, 6-1 pentru Rafael Nadal in 2h29m