SERBIA, CAMPIOANA CUPEI ATP | Djokovic, eroul sarbilor l-a invins pe Nadal iar apoi a castigat si meciul decisiv de dublu

Novak Djokovic are acum trei victorii in plus fata de Rafael Nadal in istoricul rivalitatii lor.

Novak Djokovic l-a invins pe Rafael Nadal in al 55-lea episod al rivalitatii dintre sarb si spaniol. Victoria numarului 2 ATP in fata liderului mondial, scor 6-2, 7-6(4) intr-o ora si 57 de minute de joc a insemnat egalarea Spaniei pe tabela confruntarii generale din finala Cupei ATP.

Djokovic a continuat mai apoi pe teren, jucand si in partida decisiva de dublu, alaturi de Viktor Troicki. Cei doi au trecut de perechea Pablo Carreno-Busta / Feliciano Lopez in minimum de seturi, 6-3, 6-4, aducand Serbiei in palmares titlul de campioana a primei editii din ATP Cup.

Serbia, prima campioana a Cupei ATP



In primul meci al zilei, Roberto Bautista Agut a castigat duelul cu Dusan Lajovic, scor 7-5, 6-1, ajungand la un incredibil scor de 6-0 la capitolul meciuri directe impotriva sarbului.

Novak Djokovic il conduce acum pe Rafael Nadal cu 29-26 in istoricul direct dintre numerele 1 si 2 ATP. Urmatoarea confruntare intre cei doi ar putea avea loc la Australian Open, competitie programata pentru perioada 20 ianuarie - 2 februarie.