Perfecționismul și autocritica au făcut parte din cariera Simonei Halep, dar dubla campioană de Grand Slam dezvăluie că a reușit să diminueze autocritica toxică și să o înlocuiască cu o atitudine de acceptare a propriilor greșeli.

Deținătoare a 23 de titluri WTA, sportiva din România, antrenată de Patrick Mouratoglou i-a încurajat pe urmăritorii săi să nu se judece, întrucât autocritica scade randamentul și poate să transforme negativ starea interioară a persoanei în cauză.

„Sfatul meu pentru toată lumea este: nu vă judecați! Dacă vă judecați, nu veți putea da randament maxim. Îmi spuneam mie însămi că nu sunt destul de bună, că pot pierde ușor dacă joc așa.

Credeam că joc prost și că nu contează dacă muncesc din greu, pentru că tot nu voi obține ceea ce mi-am propus, adică titluri importante. Eram negativistă pe teren și îmi spuneam că sunt o proastă, atunci când făceam greșeli ușoare.

Astfel de lucruri mă apăsau în acele momente. Cred că îți faci viața grea, atunci când îți vorbești astfel. Ca urmare, mi-am schimbat atitudinea și am devenit mult mai relaxată și mai tolerantă cu mine însămi,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Top Court.

Simona Halep va mai juca tenis în acest an în zilele 3-4 decembrie, la Johannesburg, cu ocazia unui turneu demonstrativ.

