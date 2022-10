„Poate voi nu țineți minte!” Genie Bouchard a vorbit la Cluj despre eșecul administrat Simonei Halep în semifinala Wimbledon 2014

Simona Halep a fost învinsă, scor 7-6, 6-2 de către Eugenie Bouchard, în penultimul act al turneului de la Wimbledon, ediția 2014. Eșecul din urmă cu opt ani a fost comentat de sportiva canadiană, sosită în România pentru turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

Într-o partidă în care Simona Halep a suferit o entorsă la nivelul gleznei, încă din primele game-uri, Eugenie Bouchard a gestionat cu maturitate situația dificilă de a întâlni o adversară diminuată din punct de vedere fizic, dar a adus aminte de un moment atipic, derulat în finalul jocului.

Eugenie Bouchard, meci cu principala favorită, în primul tur la Transylvania Open

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei mele, evident. M-am simțit foarte bine, dar lucrul pe care îl țin minte e că, la final de partidă, am avut minge de meci.

Nu știu dacă vă amintiți, dar Simona urma să servească, iar un spectator din public a început să țipe. Eu mi-am pierdut concentrarea, am ridicat mâna, dar Simona nu s-a oprit din a servi.

A fost chiar la minge de meci, iar arbitrul de scaun mi-a spus că nu pot să fac asta. Simona a câștigat punctul, am pierdut și game-ul, și am rămas tare stresată, pentru că pierdusem minge de meci. După care, mă bucur că am revenit și am servit pentru a mă califica în finală,” a spus Eugenie Bouchard, la Cluj-Napoca.

Parcursul canadiencei Eugenie Bouchard la Cluj-Napoca s-ar putea încheia mai devreme decât sportiva nord-americană și-ar dori, în condițiile în care tragerea la sorți a repartizat-o în runda inaugurală contra Anhelinei Kalinina (25 WTA), jucătoare devenită cap de serie pe tabloul principal, în urma retragerii Barborei Krejcikova.