Cu Simona Halep pierde, dar pe restul jucătoarelor le distruge! Jessica Pegula, campioana turneului WTA 1000 de la Guadalajara

Jessica Pegula a devenit, în premieră, campioană în turneele de calibru WTA 1000. Sportiva din America a trecut în ultimul act al competiției WTA 1000 de la Guadalajara, Mexic de ultima jucătoare care a reușit calificarea la Turneul Campioanelor, Maria Sakkari.

Obosită după o semifinală întreruptă cu o seară înainte, Maria Sakkari a jucat trei seturi în seara zilei de duminică, 23 octombrie, dar a rămas competitivă într-unul singur, cel disputat în penultimul act competițional, împotriva Mariei Bouzkova.

În turul 2 la Guadalajara, Jessica Pegula a salvat 3 mingi de meci împotriva campioanei de la Wimbledon, Elena Rybakina

Jessica Pegula a urcat pe locul 3 în clasamentul WTA.



După 7-5, 6-4 cu cehoaica Bouzkova, Mariei Sakkari i-a rămas insuficientă energie pentru a mai lupta de la egal la egal cu jocul robust al Jessicăi Pegula. Jucătoarea din SUA, care trecuse de bielorusa Victoria Azarenka în semifinale, a cedat doar cinci game-uri, reușind nu mai puțin de 5 break-uri, pe durata finalei.

„Sunt foarte încântată, ușurată, fericită, resimt toate emoțiile. Dedic această victorie mamei mele, știu că s-a uitat de acasă. Cred că am jucat foarte solid, nu am făcut prea multe greșeli stupide. Am servit inteligent, am returnat bine, nu m-am panicat,” a spus Jessica Pegula, după încheierea finalei.

În acest sezon, Jessica Pegula a pierdut în fața Simonei Halep, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Toronto, în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 6-4.